Hart bedrängt, aber nicht vernichtet

1 Ein Lied, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Hart haben sie mir zugesetzt von Anfang an – so soll das Volk Israel sagen –,

2 hart haben sie mir zugesetzt von Anfang an, doch niemals konnten sie mich vernichten.

3 Den Rücken haben sie mir aufgerissen wie ein Feld, in das man Furchen pflügt.

4 Der HERR ist treu! Er hat mich aus der Gewalt der Bösen befreit, die Stricke hat er zerschnitten!

5 Zurückweichen müssen sie und sich schämen, alle, die den Zionsberg hassen!

6 Es ergehe ihnen wie dem Gras auf den Dächern: Die Hälmchen verdorren, bevor sie aufgeschossen sind;

7 kein Schnitter rafft sie zusammen, niemand sammelt sie zu Bündeln,

8 niemand geht vorüber und sagt zu den Schnittern: »Der HERR segne euch!« Im Auftrag des HERRN sprechen wir euch seinen Segen zu!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

