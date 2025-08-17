Gute Nachricht Bibel

Furcht und Vertrauen

1 Ein Lied Davids.

2 HERR ! Hast du mich für immer vergessen? Wie lange willst du dich noch verbergen?

3 Wie lange sollen mich die Sorgen quälen, soll der Kummer Tag für Tag an meinem Herzen nagen? Wie lange dürfen meine Feinde mich noch bedrängen?

4 Sieh mich doch wieder an, HERR ! Gib mir Antwort, du mein Gott! Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht in Todesnacht versinke!

5 Sonst sagen meine Feinde: »Den haben wir erledigt!«, und jubeln über meinen Sturz.

6 Doch ich verlasse mich auf deine Liebe, ich juble über deine Hilfe. Mit meinem Lied will ich dir danken, HERR, weil du so gut zu mir gewesen bist.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart