Psalmen, Kapitel 130

Psalm 130

Gute Nachricht Bibel

Gebet in tiefster Not

1 Ein Lied, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Aus der Tiefe meiner Not schreie ich zu dir.

2 HERR, höre mich doch! Sei nicht taub für meinen Hilferuf!

3 Wenn du Vergehen anrechnen wolltest, Herr, wer könnte vor dir bestehen?

4 Aber bei dir finden wir Vergebung, damit wir dich ehren und dir gehorchen.

5 Ich setze meine ganze Hoffnung auf den HERRN, ich warte auf sein helfendes Wort.

6 Ich sehne mich nach dem Herrn mehr als ein Wächter nach dem Morgengrauen, mehr als ein Wächter sich nach dem Morgen sehnt.

7 Volk Israel, hoffe auf den HERRN ! Denn er ist gut zu uns und immer bereit, uns zu retten.

8 Ja, er wird Israel retten von aller Schuld!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

