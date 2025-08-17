Gute Nachricht Bibel online lesen
Gute Nachricht Bibel
Still wie ein zufriedenes Kind
1 Ein Lied Davids, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. HERR ! Ich denke nicht zu hoch von mir, ich schaue auf niemand herab. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar für mich sind.
2 Nein, still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter – still wie ein solches Kind bin ich geworden.
3 Volk Israel, vertrau dem HERRN von jetzt an und für alle Zukunft!
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart