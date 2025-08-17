Gute Nachricht Bibel

Die Stadt des Herrn und seines Königs

1 Ein Lied, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. HERR, denk doch an David, an alle Mühe, die er auf sich nahm!

2 Denk an das feierliche Versprechen, das er dir, dem starken Gott Jakobs, gab:

3 »Ich werde mein Haus nicht mehr betreten, ich lege mich nicht mehr auf mein Bett,

4 ich gestatte meinen Augen keinen Schlaf und gönne mir keine Ruhe mehr,

5 bis ich einen Platz gefunden habe, wo der HERR wohnen kann, der starke Gott Jakobs!«

6 In Efrata bekamen wir Nachricht von der Bundeslade des HERRN und wir fanden sie in der Nähe von Jáar.

7 Kommt, wir gehen zur Wohnung des HERRN und werfen uns zu seinen Füßen nieder!

8 Steh auf, HERR, begleite deine Lade, das Wahrzeichen deiner gewaltigen Macht! Komm zu deinem Ruheplatz!

9 Gib deinen Priestern Vollmacht, uns deinen Beistand zu vermitteln! Alle deine Treuen sollen jubeln!

10 David, deinem Vertrauten, zuliebe weise unseren König nicht zurück, ihn, den du gesalbt und eingesetzt hast!

11 Der HERR hat es David geschworen und diesen Schwur nimmt er nicht zurück: »Ich erwähle einen deiner Söhne zu deinem Nachfolger auf dem Thron!

12 Wenn er sich an den Bund mit mir hält und meinen Weisungen gehorcht, dann soll auch ihm ein Sohn als König folgen. Und das soll gelten für alle Generationen!«

13 Ja, der HERR hat den Zionsberg ausgewählt, er hat ihn zu seiner Wohnstätte bestimmt:

14 »Hier soll für immer mein Ruheplatz sein, hier will ich wohnen, das ist mein Wille!

15 Ich will die Zionsstadt reich versorgen, ihre Armen mache ich satt.

16 Ihren Priestern gebe ich Vollmacht, ihr meinen Beistand zu vermitteln; alle meine Treuen sollen jubeln!

17 Und hier lasse ich die Nachkommen Davids mächtig werden; im Haus des Königs, den ich gesalbt habe, entzünde ich ein Licht, das nicht erlöschen soll.

18 Seine Feinde bedecke ich mit Schande, doch seine Krone soll immer heller strahlen!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart