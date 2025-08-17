Gute Nachricht Bibel

Gottes Ruhm wird niemals enden!

1 Halleluja – Preist den HERRN ! Rühmt ihn, der euch so nahe ist! Preist ihn, ihr seine Diener alle,

2 die ihr in seinem Tempel steht, in den Vorhöfen am Haus unseres Gottes!

3 Preist den HERRN, denn er ist gut zu uns! Singt und spielt zu seiner Ehre, denn er ist freundlich zu uns!

4 Der HERR hat die Nachkommen Jakobs erwählt, er hat Israel zu seinem Eigentum gemacht.

5 Ich weiß es: Der HERR ist groß, unser Herr ist mächtiger als alle Götter.

6 Denn alles, was er will, das tut er auch, im Himmel und auf der Erde, auf den Meeren und in allen Tiefen.

7 Er führt Wolken heran vom Ende der Erde, er lässt es blitzen und lässt den Regen fallen, er holt den Wind aus seinen Vorratskammern.

8 Er war es, der damals bei den Ägyptern alle erstgeborenen Söhne sterben ließ und alle Erstgeburt beim Vieh.

9 Erschreckende Wunder ließ er geschehen am Pharao und an allen seinen Dienern.

10 Er war es, der viele Völker besiegte und mächtige Könige umkommen ließ:

11 Sihon, den König der Amoriter, und Og, den König des Landes Baschan, und alle Herrscher im Lande Kanaan.

12 Ihre Länder teilte er Israel zu, er gab sie seinem Volk als Erbbesitz.

13 HERR, dein Ruhm wird niemals enden, alle Generationen werden von dir sprechen!

14 Der HERR wird seinem Volk zum Recht verhelfen, er hat Erbarmen mit den Seinen.

15 Die Götzen der anderen Völker, ob aus Silber oder aus Gold, sie sind Machwerke von menschlichen Händen.

16 Sie haben Münder, die nicht sprechen, sie haben Augen, die nichts sehen,

17 sie haben Ohren, die nichts hören – kein Atem ist in ihrem Mund!

18 Genauso sollen alle werden, die diese Götzen geschaffen haben, und alle, die sich auf Götzen verlassen!

19 Ihr vom Volk Israel: Dankt dem HERRN ! Ihr seine Priester: Dankt dem HERRN !

20 Auch ihr Leviten: Dankt dem HERRN ! Ihr alle, die ihr ihn verehrt: Dankt dem HERRN !

21 Er, der in Jerusalem wohnt, soll auf dem Zionsberg gepriesen werden! Preist den HERRN – Halleluja!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart