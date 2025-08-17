Psalmen, Kapitel 136

Psalm 136

Seine Liebe hört niemals auf!

1 Dankt dem HERRN, denn er ist gut zu uns! – Seine Liebe hört niemals auf!

2 Dankt ihm, dem allerhöchsten Gott! – Seine Liebe hört niemals auf!

3 Dankt ihm, dem mächtigsten aller Herren! – Seine Liebe hört niemals auf!

4 Er allein tut große Wunder. – Seine Liebe hört niemals auf!

5 Kunstvoll hat er den Himmel gewölbt. – Seine Liebe hört niemals auf!

6 Über den Meeren hat er die Erde ausgebreitet. – Seine Liebe hört niemals auf!

7 Er hat die großen Lichter gemacht: – Seine Liebe hört niemals auf!

8 Die Sonne, um den Tag zu regieren – – Seine Liebe hört niemals auf!

9 Mond und Sterne für die Nacht. – Seine Liebe hört niemals auf!

10 Er tötete die Erstgeborenen der Ägypter. – Seine Liebe hört niemals auf!

11 Er führte Israel von dort heraus. – Seine Liebe hört niemals auf!

12 Er tat es mit seiner starken Hand. – Seine Liebe hört niemals auf!

13 Er schnitt das Schilfmeer in zwei Teile. – Seine Liebe hört niemals auf!

14 Er führte Israel mitten hindurch. – Seine Liebe hört niemals auf!

15 Er stürzte den Pharao und sein Heer in die Fluten. – Seine Liebe hört niemals auf!

16 Er leitete sein Volk durch die Wüste. – Seine Liebe hört niemals auf!

17 Er besiegte große Könige. – Seine Liebe hört niemals auf!

18 Mächtige Könige brachte er um: – Seine Liebe hört niemals auf!

19 Sihon, den König der Amoriter – – Seine Liebe hört niemals auf!

20 und Og, den König des Landes Baschan. – Seine Liebe hört niemals auf!

21 Ihre Länder teilte er Israel zu. – Seine Liebe hört niemals auf!

22 Er gab sie seinen Dienern als Erbbesitz. – Seine Liebe hört niemals auf!

23 Er dachte an uns, sooft man uns unterdrückte. – Seine Liebe hört niemals auf!

24 Er befreite uns von unseren Feinden. – Seine Liebe hört niemals auf!

25 Allen Geschöpfen gibt er zu essen. – Seine Liebe hört niemals auf!

26 Dankt ihm, dem Gott des Himmels ! – Seine Liebe hört niemals auf!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

