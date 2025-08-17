Gute Nachricht Bibel online lesen
Gute Nachricht Bibel
Seine Liebe hört niemals auf!
1 Dankt dem HERRN, denn er ist gut zu uns! – Seine Liebe hört niemals auf!
2 Dankt ihm, dem allerhöchsten Gott! – Seine Liebe hört niemals auf!
3 Dankt ihm, dem mächtigsten aller Herren! – Seine Liebe hört niemals auf!
4 Er allein tut große Wunder. – Seine Liebe hört niemals auf!
5 Kunstvoll hat er den Himmel gewölbt. – Seine Liebe hört niemals auf!
6 Über den Meeren hat er die Erde ausgebreitet. – Seine Liebe hört niemals auf!
7 Er hat die großen Lichter gemacht: – Seine Liebe hört niemals auf!
8 Die Sonne, um den Tag zu regieren – – Seine Liebe hört niemals auf!
9 Mond und Sterne für die Nacht. – Seine Liebe hört niemals auf!
10 Er tötete die Erstgeborenen der Ägypter. – Seine Liebe hört niemals auf!
11 Er führte Israel von dort heraus. – Seine Liebe hört niemals auf!
12 Er tat es mit seiner starken Hand. – Seine Liebe hört niemals auf!
13 Er schnitt das Schilfmeer in zwei Teile. – Seine Liebe hört niemals auf!
14 Er führte Israel mitten hindurch. – Seine Liebe hört niemals auf!
15 Er stürzte den Pharao und sein Heer in die Fluten. – Seine Liebe hört niemals auf!
16 Er leitete sein Volk durch die Wüste. – Seine Liebe hört niemals auf!
17 Er besiegte große Könige. – Seine Liebe hört niemals auf!
18 Mächtige Könige brachte er um: – Seine Liebe hört niemals auf!
19 Sihon, den König der Amoriter – – Seine Liebe hört niemals auf!
20 und Og, den König des Landes Baschan. – Seine Liebe hört niemals auf!
21 Ihre Länder teilte er Israel zu. – Seine Liebe hört niemals auf!
22 Er gab sie seinen Dienern als Erbbesitz. – Seine Liebe hört niemals auf!
23 Er dachte an uns, sooft man uns unterdrückte. – Seine Liebe hört niemals auf!
24 Er befreite uns von unseren Feinden. – Seine Liebe hört niemals auf!
25 Allen Geschöpfen gibt er zu essen. – Seine Liebe hört niemals auf!
26 Dankt ihm, dem Gott des Himmels ! – Seine Liebe hört niemals auf!
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart