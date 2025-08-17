Gute Nachricht Bibel

Klage der Gefangenen in Babylon

1 An den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, jedes Mal, wenn wir an Zion dachten.

2 Unsere Harfen hingen dort an den Weiden; wir mochten nicht mehr auf ihnen spielen.

3 Doch die Feinde, die uns unterdrückten, die uns verschleppt hatten aus der Heimat, verlangten von uns auch noch Jubellieder. »Singt uns ein Lied vom Zion!«, sagten sie.

4 Fern vom Tempel, im fremden Land – wie konnten wir da Lieder singen zum Preis des HERRN ?

5 Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll mir die rechte Hand verdorren!

6 Die Zunge soll mir am Gaumen festwachsen, wenn ich aufhöre, an dich zu denken, wenn ich irgendetwas lieber habe, lieber als dich, Jerusalem!

7 HERR, vergiss nicht, was die Edomiter taten, als Jerusalem in die Hand der Feinde fiel, wie sie schrien: »Reißt sie nieder, die Stadt! Reißt sie nieder bis auf den Grund!«

8 Babylon, auch du wirst bald verwüstet! Gott segne den, der dir heimzahlt, was du uns angetan hast!

9 Gott segne den, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert!

