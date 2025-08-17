Psalmen, Kapitel 149

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Gute Nachricht Bibel
  4. Psalmen
  5. Kapitel 149

Psalm 149

Gute Nachricht Bibel online lesen

Gute Nachricht Bibel

Gott bringt sein Volk zu Ehren

1 Halleluja – Preist den HERRN ! Singt dem HERRN ein neues Lied, preist ihn, wenn ihr zusammenkommt, alle, die ihr zu ihm haltet!

2 Freu dich, Volk Israel: Er ist dein Schöpfer! Du Gemeinde auf dem Zionsberg, juble ihm zu: Er ist dein König!

3 Rühmt ihn mit festlichem Reigentanz, singt ihm zum Takt der Tamburine, ehrt ihn mit eurem Saitenspiel!

4 Denn der HERR ist freundlich zu seinem Volk, er erhöht die Erniedrigten durch seine Hilfe.

5 Alle, die zum HERRN gehören, sollen jubeln, weil er sie zu Ehren bringt! Sie sollen vor Freude singen, auch in der Nacht!

6 Mit lauter Stimme sollen sie ihn preisen, scharfe Schwerter in ihren Händen!

7 Sie sollen Gottes Gericht vollziehen, an allen Völkern Vergeltung üben,

8 deren Könige und alle Mächtigen fesseln und in eiserne Ketten legen!

9 So werden sie Gottes Urteil vollstrecken, wie in prophetischen Büchern geschrieben steht. Allen, die zum HERRN gehören, verleiht er königliche Pracht. Preist den HERRN – Halleluja!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Videos zu Psalm 149 (GNB)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/GNB/ps-149 [gedruckt am 17.08.2025]