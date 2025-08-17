Gute Nachricht Bibel

Gott bringt sein Volk zu Ehren

1 Halleluja – Preist den HERRN ! Singt dem HERRN ein neues Lied, preist ihn, wenn ihr zusammenkommt, alle, die ihr zu ihm haltet!

2 Freu dich, Volk Israel: Er ist dein Schöpfer! Du Gemeinde auf dem Zionsberg, juble ihm zu: Er ist dein König!

3 Rühmt ihn mit festlichem Reigentanz, singt ihm zum Takt der Tamburine, ehrt ihn mit eurem Saitenspiel!

4 Denn der HERR ist freundlich zu seinem Volk, er erhöht die Erniedrigten durch seine Hilfe.

5 Alle, die zum HERRN gehören, sollen jubeln, weil er sie zu Ehren bringt! Sie sollen vor Freude singen, auch in der Nacht!

6 Mit lauter Stimme sollen sie ihn preisen, scharfe Schwerter in ihren Händen!

7 Sie sollen Gottes Gericht vollziehen, an allen Völkern Vergeltung üben,

8 deren Könige und alle Mächtigen fesseln und in eiserne Ketten legen!

9 So werden sie Gottes Urteil vollstrecken, wie in prophetischen Büchern geschrieben steht. Allen, die zum HERRN gehören, verleiht er königliche Pracht. Preist den HERRN – Halleluja!

