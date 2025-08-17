Gute Nachricht Bibel

Preist alle den Herrn!

1 Halleluja – Preist den HERRN ! Rühmt Gott in seinem Heiligtum! Lobt Gott, den Mächtigen im Himmel!

2 Lobt Gott, denn er tut Wunder, seine Macht hat keine Grenzen!

3 Lobt Gott mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfen und Lauten!

4 Lobt Gott mit Trommeln und Freudentanz, mit Flöten und mit Saitenspiel!

5 Lobt Gott mit klingenden Zimbeln, lobt ihn mit schallenden Becken!

6 Alles, was atmet, soll den HERRN rühmen! Preist den HERRN – Halleluja!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart