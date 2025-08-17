Gute Nachricht Bibel

Gebet eines unschuldig Verfolgten

1 Ein Gebet Davids. HERR, ich suche Gerechtigkeit! Höre meine Klage, nimm meine Bitte an; von meinen Lippen kommt keine Lüge.

2 Dein Urteil wird mich freisprechen, weil du siehst, dass ich ehrlich und redlich bin.

3 Du kennst meine Gedanken. Heute Nacht wirst du kommen, du wirst mein Innerstes durchforschen und nichts finden, was du tadeln müsstest. Mein Denken ist nicht anders als mein Reden.

4 Auch wenn sie es noch so schlimm trieben, die Menschen rings um mich her, ich habe mich stets nach deinem Wort gerichtet und niemals nach dem Vorbild der Verbrecher.

5 Ich habe mich an deinen Weg gehalten und bin nicht einen Schritt davon gewichen.

6 Ich wende mich an dich, mein Gott, ich weiß, dass du mir Antwort gibst. Hab ein offenes Ohr für mich, hör meine Worte!

7 Erweise mir deine wunderbare Güte! Du bist der Retter aller, die bei dir Zuflucht suchen vor denen, die sich gegen dich stellen.

8 Bewahre mich, wie man sein eigenes Auge schützt, und gib mir Zuflucht unter deinen Flügeln!

9 Du siehst meine Feinde, diese Verbrecher; sie kreisen mich ein, sie wollen mich vernichten!

10 Ihr Herz ist ohne jedes Mitgefühl, ihr Mund führt vermessene Reden.

11 Jetzt umzingeln sie mich; sie lauern darauf, mich niederzustrecken,

12 wie gierige Löwen, zum Sprung bereit, lüstern auf Beute, um sie zu zerreißen.

13 Steh auf, HERR ! Stell dich gegen sie! Zwing sie zu Boden, diese Schurken, und rette mich mit deinem Schwert!

14 Befrei mich von ihnen mit deiner starken Hand! Verkürze ihren Anteil am Leben! Gib ihnen, was sie verdient haben; es ist bestimmt genug, um ihren Bauch zu füllen. Auch ihre Kinder werden davon satt, es reicht sogar noch für die Enkel.

15 Ich bin ohne Schuld, HERR ! Darum darf ich dich sehen. Wenn ich wach werde, will ich mich satt sehen an dir!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart