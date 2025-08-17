Gute Nachricht Bibel

Gottes Größe in der Schöpfung und in seinem Gesetz

1 Ein Lied Davids.

2 Der Himmel verkündet es: Gott ist groß! Das Heer der Sterne bezeugt seine Schöpfermacht.

3 Ein Tag sagt es dem andern, jede Nacht ruft es der nächsten zu.

4 Kein Wort wird gesprochen, kein Laut ist zu hören

5 und doch geht ihr Ruf weit über die Erde bis hin zu ihren äußersten Grenzen. Gott hat der Sonne ein Zelt am Himmel gebaut.

6 Sie kommt daraus hervor wie der Bräutigam aus dem Brautgemach, wie ein Sieger betritt sie ihre Bahn.

7 Sie geht auf am einen Ende des Himmels und läuft hinüber bis zum anderen Ende. Nichts bleibt ihrem feurigen Auge verborgen.

8 Das Gesetz des HERRN ist vollkommen, es gibt Kraft und Leben. Die Mahnungen des HERRN sind gut, sie verhelfen Unwissenden zur Einsicht.

9 Die Weisungen des HERRN sind zuverlässig, sie erfreuen das Herz. Die Anordnungen des HERRN sind deutlich, sie geben einen klaren Blick.

10 Die Ehrfurcht vor dem HERRN ist untadelig und hat für immer Bestand. Die Gebote des HERRN sind richtig und ohne Ausnahme gerecht.

11 Sie sind kostbarer als das feinste Gold, süßer als der beste Honig.

12 Auch ich höre auf deine Gebote, HERR, denn wer sie befolgt, wird reich belohnt.

13 Doch wer weiß, wie oft er Schuld auf sich lädt? Strafe mich nicht, wenn ich es unwissend tat!

14 Bewahre mich vor vermessenen Menschen, damit sie mich nicht auf ihre Seite ziehen. Dann werde ich rein bleiben und frei von schwerer Schuld.

15 Nimm meine Worte freundlich auf! Lass mein Gebet zu dir dringen, HERR, mein Halt und mein Retter!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart