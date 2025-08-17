Gute Nachricht Bibel

Segenswunsch für den König

1 Ein Lied Davids.

2 Der HERR gebe dir Antwort, wenn du in Not gerätst und zu ihm schreist; er selbst, der Gott Jakobs, sei dein Beschützer!

3 Er sende dir Hilfe aus seinem Heiligtum, mächtigen Beistand vom Zionsberg !

4 Er nehme deine Opfergaben gnädig an und freue sich über deine Brandopfer !

5 Er erfülle die Wünsche deines Herzens und lasse alle deine Pläne gelingen!

6 Dann wollen wir voll Freude jubeln, weil er dir zum Sieg verholfen hat. Den Namen unseres Gottes wollen wir rühmen und unsere Feldzeichen hochheben. Der HERR gebe dir alles, worum du ihn bittest!

7 Nun weiß ich es: Der HERR steht seinem König zur Seite; aus seinem Heiligtum im Himmel gibt er ihm Antwort, seine mächtige Hand greift ein und befreit.

8 Manche schwören auf gepanzerte Wagen, andere verlassen sich auf Pferde; doch wir vertrauen auf den HERRN, unseren Gott!

9 Sie alle brechen zusammen und fallen hin, wir aber stehen und halten stand.

10 HERR, hilf dem König! Erhöre uns, wenn wir zu dir beten!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart