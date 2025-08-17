Gute Nachricht Bibel

Die Freude des Königs

1 Ein Lied Davids.

2 HERR, der König freut sich und jubelt laut, denn du bist mächtig und gabst ihm den Sieg.

3 Den Wunsch seines Herzens hast du erfüllt und seine Bitte nicht abgewiesen.

4 Mit Glück und Gelingen beschenktest du ihn und setztest ihm die goldene Krone auf.

5 Um langes Leben bat er – du gewährtest es; du gibst ihm viele reiche Jahre.

6 Sein Ruhm ist groß durch deine Hilfe, mit Pracht und Hoheit umgibst du ihn.

7 Du segnest ihn sein ganzes Leben lang, ihn selbst und alles, was er tut. Durch deine Nähe erfüllst du ihn mit Freude.

8 HERR, der König verlässt sich auf dich. Gott, du Höchster, durch deine Güte steht er sicher und fest.

9 HERR, du wirst alle deine Feinde aufspüren, deine mächtige Hand wird alle treffen, die dich hassen.

10 Du wirst sie vernichten mit lodernden Flammen am Tag, an dem du dich ihnen zeigst. Dein Zorn wird brennen wie ein Feuer, das sie mit Haut und Haaren verschlingt.

11 Feg ihre Brut von der Erde weg, rotte sie aus der Menschheit aus!

12 Sie haben sich gegen dich verschworen und schmieden viele verwegene Pläne; doch erreichen werden sie damit nichts.

13 Denn du richtest deinen Bogen auf sie und jagst sie alle in die Flucht.

14 HERR, zeige dich ihnen in deiner Macht, dann werden wir deine großen Taten besingen!

