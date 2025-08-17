Psalmen, Kapitel 23

Der HERR ist mein Hirt

1 Ein Lied Davids. Der HERR ist mein Hirt; darum leide ich keine Not.

2 Er bringt mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen am frischen Wasser

3 und gibt mir neue Kraft. Auf sicheren Wegen leitet er mich, dafür bürgt er mit seinem Namen.

4 Und muss ich auch durchs finstere Tal – ich fürchte kein Unheil! Du, HERR, bist ja bei mir; du schützt mich und du führst mich, das macht mir Mut.

5 Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch; festlich nimmst du mich bei dir auf und füllst mir den Becher randvoll.

6 Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag; in deinem Haus darf ich nun bleiben mein Leben lang.

