Gute Nachricht Bibel

Einzug ins Heiligtum

1 Ein Lied Davids. Dem HERRN gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt.

2 Er hat sie fest gegründet über dem Wasser und ihre Fundamente auf den Grund des Meeres gelegt.

3 »Wer hat Zutritt zum Berg des HERRN ? Was für Menschen dürfen den heiligen Boden betreten?«

4 »Nur Menschen, die unschuldige Hände haben und ein reines Gewissen. In ihren Herzen gibt es keine Falschheit, von ihren Lippen kommt nie ein Meineid.

5 Der HERR wird sie segnen und ihnen Hilfe senden, wie er es den Seinen zugesagt hat.

6 So sind die Menschen, die nach Gott fragen und in seine Nähe kommen dürfen. So sind die wahren Nachkommen Jakobs. «

7 »Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore! Der König will einziehen, dem alle Macht gehört!«

8 »Wer ist dieser mächtige König?« »Es ist der HERR, der Starke und Gewaltige! Der HERR, der Sieger in jedem Kampf! –

9 Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore! Der König will einziehen, dem alle Macht gehört!«

10 »Wer ist dieser mächtige König?« »Es ist der Herr über Himmel und Erde! Er ist der höchste König, ihm gehört alle Macht!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart