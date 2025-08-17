Gute Nachricht Bibel

Gebet eines unschuldig Angeklagten

1 Von David. HERR, verschaffe mir Recht! Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen. Ich habe dir immer vertraut, nichts hat mich davon abbringen können.

2 Stell mich auf die Probe, HERR, prüfe mich auf Herz und Nieren!

3 Ich hatte deine Güte immer vor Augen, im Wissen um deine Treue habe ich mein Leben geführt.

4 Ich hatte nichts zu tun mit falschen Leuten und gab mich nicht ab mit Hinterhältigen.

5 Ich mied die Gemeinschaft der Verbrecher und blieb den Gewissenlosen fern.

6 Zum Zeichen meiner Unschuld wasche ich meine Hände, HERR. Dann schreite ich um deinen Altar;

7 ich danke dir mit meinem Lied und verkünde deine Wundertaten.

8 Ich liebe das Haus, in dem du wohnst, wo du in deiner Herrlichkeit uns nahe bist.

9 Töte mich nicht zusammen mit den Sündern; nimm mir nicht das Leben zusammen mit den Mördern!

10 An ihren Händen klebt schlimmes Unrecht, sie füllen ihre Taschen mit Bestechungsgeld.

11 Ich aber führe ein Leben ohne Tadel. Erbarme dich und rette mich!

12 Jetzt stehe ich auf sicherem Grund. Dafür will ich den HERRN preisen, wenn sein Volk zusammenkommt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart