Vertrauen auf Gottes Schutz
1 Ein Lied Davids. Er dichtete es, als er vor seinem Sohn Abschalom fliehen musste.
2 HERR, ich kann sie nicht mehr zählen, so viele sind’s, die sich gegen mich stellen,
3 so viele, die schadenfroh von mir sagen: »Von dem will Gott nichts mehr wissen!«
4 Doch du, HERR, umgibst mich mit deinem Schutz; du rettest meine Ehre, du schaffst mir Recht.
5 Sooft ich auch zu dir um Hilfe rufe, du hörst mich in deinem Heiligtum, von deinem Berg her schickst du mir Antwort.
6 Ganz ruhig kann ich mich schlafen legen, weil du mich beschützt, bis ich morgens erwache.
7 Auch wenn’s Tausende sind, die mich umzingeln, sie können mir keine Angst einjagen!
8 Sieh nicht länger zu, HERR ! Du mein Gott, greif doch ein! Ich weiß, du schlägst ihnen aufs freche Maul, du brichst meinen Feinden die Zähne aus.
9 Wer in Not ist, findet bei dir Hilfe. HERR, gib deinem Volk Gelingen und Glück!
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart