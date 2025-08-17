Gute Nachricht Bibel

Vertrauen auf Gottes Schutz

1 Ein Lied Davids. Er dichtete es, als er vor seinem Sohn Abschalom fliehen musste.

2 HERR, ich kann sie nicht mehr zählen, so viele sind’s, die sich gegen mich stellen,

3 so viele, die schadenfroh von mir sagen: »Von dem will Gott nichts mehr wissen!«

4 Doch du, HERR, umgibst mich mit deinem Schutz; du rettest meine Ehre, du schaffst mir Recht.

5 Sooft ich auch zu dir um Hilfe rufe, du hörst mich in deinem Heiligtum, von deinem Berg her schickst du mir Antwort.

6 Ganz ruhig kann ich mich schlafen legen, weil du mich beschützt, bis ich morgens erwache.

7 Auch wenn’s Tausende sind, die mich umzingeln, sie können mir keine Angst einjagen!

8 Sieh nicht länger zu, HERR ! Du mein Gott, greif doch ein! Ich weiß, du schlägst ihnen aufs freche Maul, du brichst meinen Feinden die Zähne aus.

9 Wer in Not ist, findet bei dir Hilfe. HERR, gib deinem Volk Gelingen und Glück!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart