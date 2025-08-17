Gute Nachricht Bibel

Erfahrungen aus einem Leben mit Gott

1 Von David. Reg dich nicht auf über Menschen, die Gottes Gebote missachten! Und wenn es den Unheilstiftern gut geht, beneide sie nicht!

2 Denn wie das Gras verdorren sie bald, sie welken und gehen ein wie grünes Kraut.

3 Verlass dich auf den HERRN und tu, was recht ist; dann bleibst du im Land und wohnst in Sicherheit.

4 Suche dein Glück beim HERRN: Er wird dir jeden Wunsch erfüllen.

5 Überlass dem HERRN die Führung in deinem Leben; vertrau doch auf ihn, er macht es richtig!

6 Deine guten Taten macht er sichtbar wie das Licht des Tages, und deine Treue lässt er strahlen wie die Mittagssonne.

7 Werde ruhig vor dem HERRN und warte gelassen auf sein Tun! Wenn Menschen, die Böses im Schilde führen, auch noch ständig Erfolg haben, reg dich nicht auf!

8 Lass dich nicht hinreißen zu Wut und Zorn, ereifere dich nicht, wenn andere Böses tun; sonst tust du am Ende selber Unrecht!

9 Menschen, die sich Gott widersetzen, rottet er aus; doch alle, die auf ihn hoffen, werden das Land besitzen.

10 Nicht lange mehr, dann sind die Bösen fort, du wirst von ihnen keine Spur mehr finden.

11 Den Armen aber wird das Land gehören und nichts wird fehlen an ihrem Glück.

12 Wer Gott missachtet, schmiedet Pläne, zähneknirschend und voller Hass, um denen zu schaden, die Gott gehorchen.

13 Der Herr aber lacht über seine Feinde, er weiß: Der Tag der Abrechnung kommt.

14 Die Bösen haben das Schwert gezogen, den Bogen haben sie schon gespannt. Sie wollen die Armen und Wehrlosen töten, alle, die ein ehrliches Leben führen.

15 Doch das Schwert dringt ihnen ins eigene Herz und ihre Bogen werden zerbrochen.

16 Arm sein, aber mit Gott leben ist besser als aller Reichtum der vielen, die gegen Gott leben;

17 denn der Herr zerbricht die Macht seiner Gegner, doch seine Getreuen macht er stark.

18 Der HERR sorgt täglich für die, die sich in allem nach ihm richten. Was er ihnen geben will, bleibt für immer ihr Besitz.

19 In Unglückstagen enttäuscht er sie nicht, in Zeiten der Hungersnot macht er sie satt.

20 Doch seine Feinde kommen um, die Bösen verschwinden wie die Pracht der Wiesen, sie gehen in Rauch auf und verwehen.

21 Wer Gott missachtet, muss ständig borgen, und zurückzahlen kann er nicht. Doch wer Gott gehorcht, kann freigebig helfen.

22 Menschen, die Gott segnet, besitzen das Land; doch wer unter seinem Fluch steht, kommt um.

23 Der HERR hat Freude an einem redlichen Menschen und lenkt alle seine Schritte.

24 Er mag fallen, aber er stürzt nicht zu Boden; denn der HERR hält ihn fest an der Hand.

25 Ich habe ein langes Leben hinter mir; nie sah ich Menschen von Gott verlassen, die ihm die Treue halten, und nie ihre Kinder auf der Suche nach Brot.

26 Alle Tage können sie freigebig leihen und an ihren Kindern zeigt sich Gottes Segen.

27 Kehr dich vom Bösen ab und tu das Gute; dann ist dir dein Wohnplatz für immer sicher.

28 Denn der HERR liebt das Recht und verlässt die Seinen nicht, die ihm treu bleiben; für alle Zeiten beschützt er sie. Aber die Nachkommen der Feinde Gottes kommen um.

29 Den Gehorsamen wird das Land gehören, sie dürfen für immer darin wohnen.

30 Ein Mensch, der sich nach Gott richtet, spricht Worte der Weisheit und sagt, was recht ist vor dem HERRN.

31 Das Gesetz seines Gottes trägt er im Herzen; darum weicht er nicht vom richtigen Weg.

32 Wer Gott missachtet, lauert darauf, die umzubringen, die Gott gehorchen.

33 Doch der HERR lässt nicht zu, dass sie in Mörderhände fallen oder dass man sie gegen das Recht verurteilt.

34 Hoffe auf den HERRN und befolge seine Gebote; dann ehrt er dich und schenkt dir das Land, und du wirst sehen, wie er seine Feinde vernichtet.

35 Ich sah einen Bösen, der seine Macht missbrauchte; er wurde immer größer, wie ein Baum auf fettem Boden.

36 Aber als ich noch einmal vorüberging, da war nichts mehr von ihm zu sehen. Ich suchte ihn, doch ich fand keine Spur.

37 Achte auf unsträfliche, ehrliche Menschen und du wirst sehen: Wer den Frieden liebt, dessen Nachkommen bleiben.

38 Doch die Unheilstifter werden alle vernichtet und ihre Nachkommen werden ausgerottet.

39 Der HERR hilft denen, die zu ihm halten. Wenn Gefahr droht, finden sie bei ihm Zuflucht.

40 Er rettet sie und steht ihnen bei. Vor den Bösen wird er sie retten und ihnen helfen, denn bei ihm suchen sie Schutz.

