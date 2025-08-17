Gute Nachricht Bibel

Freude und Frieden trotz Verleumdung

1 Ein Lied Davids, zu begleiten auf Saiteninstrumenten.

2 Antworte mir, wenn ich rufe! Mein Gott, du hältst doch zu mir! Als ich vor Enge kaum noch atmen konnte, hast du mich in die Freiheit geführt. Darum hab auch jetzt Erbarmen mit mir, hör mich, wenn ich zu dir schreie, höre auf mein Gebet!

3 Ihr Reichen habt die Macht und missbraucht sie zu Lüge und Verleumdung; ihr zieht meine Ehre in den Schmutz. Wann hört ihr endlich damit auf?

4 Seht doch ein: Der HERR tut Wunder für alle, die ihm die Treue halten; er hört mich, wenn ich zu ihm rufe.

5 Zittert vor ihm und macht Schluss mit dem Unrecht! Denkt einmal gründlich nach, nachts, wenn ihr allein seid, und werdet still!

6 Bringt dem Herrn eure Opfer, gebt ihm recht; schenkt ihm wieder euer Vertrauen!

7 Viele klagen: »Was haben wir noch Gutes zu erwarten? HERR, sieh uns wieder freundlich an!«

8 Doch mir hast du so viel Freude gegeben, mehr als sie hatten und haben können mit all ihrem Korn und dem vielen Wein.

9 Mich quält keine Sorge, wenn ich mich niederlege, ganz ruhig schlafe ich ein; denn du, HERR, hältst die Gegner von mir fern und lässt mich in Sicherheit leben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart