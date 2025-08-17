Gute Nachricht Bibel

Zur Hochzeit des Königs

1 Ein Gedicht der Korachiter, zu singen nach der Melodie »Lilien«, ein Lied auf die Liebe.

2 Eine Botschaft bewegt mein Herz, Gott hat sie mir eingegeben; darum singe ich dem König ein Lied. Meine Zunge soll es so kunstvoll tun wie der Griffel in der Hand des geübten Schreibers.

3 Du bist der stattlichste von allen Männern, von deinen Lippen fließen Worte voller Huld; sichtbar ruht Gottes Segen auf dir.

4 Schnalle dein Schwert um, du tapferer Kämpfer, umgib dich mit Pracht und königlichem Glanz!

5 In deiner Pracht besteige den Wagen, führe erfolgreich den Kampf für die Wahrheit, verhilf den Schwachen zu ihrem Recht! Vollbringe Taten, für die man dich fürchtet!

6 Schieße deine scharfen Pfeile, unterwirf dir die Völker, triff deine Feinde mitten ins Herz!

7 Dein Thron ist Gottes Thron, darum steht er für alle Zeiten fest. Du regierst dein Reich als gerechter König.

8 Du liebst das Recht und verabscheust das Unrecht; darum hat Gott dich zum Herrscher gesalbt, dein Gott hat dir mehr Ehre und Freude gegeben als allen, die mit dir feiern.

9 Nach Myrrhe, Zimt und Aloë duften alle deine Gewänder. Um dich zu erfreuen, erklingt Musik aus deinen mit Elfenbein verzierten Palästen.

10 Töchter von Königen sind an deinem Hof; zu deiner Rechten steht die Königin in Schmuck aus allerbestem Gold.

11 Du Königstochter, sieh mich an und höre aufmerksam, was ich dir sage: Vergiss dein Volk und die Familie deines Vaters!

12 Der König begehrt dich wegen deiner Schönheit. Er ist dein Gebieter, verneige dich vor ihm!

13 Die Leute von Tyrus bringen dir Geschenke, die reichsten Völker suchen deine Gunst.

14 Wie prächtig sieht die Königstochter aus! In golddurchwirktem Kleid betritt sie den Palast.

15 Über bunte Teppiche wird sie hereingeführt mit ihrem Brautgefolge von jungen Mädchen; so bringt man sie zum König.

16 Unter Freudenrufen und lautem Jubel ziehen sie ein in die große Halle.

17 Mein König, an der Stelle deiner Väter werden in Zukunft deine Söhne herrschen; du wirst sie in der ganzen Welt zu Fürsten machen.

18 Mein Lied soll die Erinnerung an dich für alle Zeiten lebendig halten; immer werden die Völker dich preisen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart