Gute Nachricht Bibel online lesen
Gute Nachricht Bibel
Gott ist bei uns
1 Ein Lied der Korachiter, für hohe Stimmen.
2 Gott ist unsere sichere Zuflucht, ein bewährter Helfer in aller Not.
3 Darum haben wir keine Angst, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer versinken,
4 wenn die Fluten toben und tosen und die Berge davon erzittern: Der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz!
5 Frisches Wasser strömt durch die Gottesstadt, in der die heilige Wohnung des Höchsten ist.
6 Gott selbst ist in ihren Mauern, nichts kann sie erschüttern. Er bringt ihr Hilfe, bevor der Morgen graut.
7 Er lässt seine Stimme hören – und die Völker zittern, Königsthrone wanken, die ganze Erde vergeht vor Angst.
8 Der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz!
9 Kommt und seht, wie mächtig der HERR ist, wie er Furcht und Schrecken auf der Erde verbreitet:
10 Er macht dem Krieg ein Ende in aller Welt; die Bogen zerbricht er, die Spieße zerschlägt er, die Schilde verbrennt er.
11 »Macht Frieden!«, ruft er. »Erkennt, dass ich Gott bin! Ich habe Macht über die Völker der Erde. «
12 Der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz!
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart