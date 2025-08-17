Gute Nachricht Bibel

Gott ist bei uns

1 Ein Lied der Korachiter, für hohe Stimmen.

2 Gott ist unsere sichere Zuflucht, ein bewährter Helfer in aller Not.

3 Darum haben wir keine Angst, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer versinken,

4 wenn die Fluten toben und tosen und die Berge davon erzittern: Der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz!

5 Frisches Wasser strömt durch die Gottesstadt, in der die heilige Wohnung des Höchsten ist.

6 Gott selbst ist in ihren Mauern, nichts kann sie erschüttern. Er bringt ihr Hilfe, bevor der Morgen graut.

7 Er lässt seine Stimme hören – und die Völker zittern, Königsthrone wanken, die ganze Erde vergeht vor Angst.

8 Der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz!

9 Kommt und seht, wie mächtig der HERR ist, wie er Furcht und Schrecken auf der Erde verbreitet:

10 Er macht dem Krieg ein Ende in aller Welt; die Bogen zerbricht er, die Spieße zerschlägt er, die Schilde verbrennt er.

11 »Macht Frieden!«, ruft er. »Erkennt, dass ich Gott bin! Ich habe Macht über die Völker der Erde. «

12 Der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart