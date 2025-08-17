Gute Nachricht Bibel

Der höchste Herrscher

1 Ein Lied der Korachiter.

2 Ihr Völker alle, klatscht in die Hände, begrüßt unseren Gott mit Freudengeschrei!

3 Der HERR ist der Höchste, vor ihm erschrickt alles, er, der große König, regiert die ganze Erde.

4 Er hat uns die anderen Völker unterworfen und Nationen in unsere Gewalt gebracht.

5 Das Land, das wir besitzen, unser ganzer Stolz – er selbst hat es für uns ausgewählt, denn er liebt die Nachkommen Jakobs.

6 Gott ist zu seinem Thron hinaufgestiegen, unter Jubelrufen und Hörnerschall nimmt er ihn ein.

7 Singt und spielt zu Gottes Ehre! Singt und spielt zur Ehre unseres Königs!

8 Denn Gott ist der König der ganzen Erde; preist ihn mit eurem schönsten Lied!

9 Gott herrscht über alle Völker; er sitzt auf seinem heiligen Thron.

10 Die Großen der Völker kommen herbei, sie versammeln sich mit dem Volk, das dem Gott Abrahams gehört. Ihm unterwerfen sich die Mächtigen der Erde, denn er steht hoch über ihnen allen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart