Gute Nachricht Bibel

Hilferuf eines Verfolgten

1 Ein Gedicht Davids, zu begleiten mit Saiteninstrumenten.

2 Er dichtete es, als die Männer von Sif zu Saul gekommen waren und ihm gemeldet hatten, David halte sich in ihrem Gebiet versteckt.

3 Gott, mach deinem Namen Ehre, rette mich! Verschaffe mir Recht; du hast doch die Macht!

4 Ich bete zu dir, Gott, höre mich! Verschließ die Ohren nicht vor meiner Bitte!

5 Menschen, die ich gar nicht kenne, Grausame, die nicht nach dir fragen, sie greifen mich an, sie wollen mir ans Leben.

6 Du aber, Gott, du wirst mir helfen; du bist mein Herr, du stehst für mich ein.

7 Das Unrecht, das meine Feinde mir antun, wende es auf sie selbst zurück! Bring sie für immer zum Schweigen – ich verlasse mich auf deine Treue!

8 Aus freien Stücken bringe ich dir Opfer; ich will dir danken, HERR, weil du so gütig bist.

9 Du hast mich aus aller Bedrängnis befreit, ich sehe lauter besiegte Feinde!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart