Unter Gottes Schutz

1 Von David, zu begleiten auf Saiteninstrumenten.

2 Gott, höre mein Klagen, achte auf mein Gebet!

3 Vom Ende der Erde schreie ich zu dir, weil mir die Kräfte schwinden. Bring mich hinauf auf den sicheren Felsen; ich schaffe es nicht, er ist mir zu hoch!

4 Du bist meine Zuflucht, ein starker Turm, wenn der Feind mich bedroht.

5 Ich möchte immer in deinem Tempel bleiben und mich bergen im Schutz deiner Flügel.

6 Was ich dir versprochen habe, du, Gott, hast es gehört. Großzügig beschenkst du alle, die sich dir in Ehrfurcht nahen.

7 Gib dem König ein langes Leben, er soll über viele Generationen regieren!

8 Lass ihn für immer unter deinen Augen leben, damit Güte und Treue sein Tun bestimmen!

9 Ohne Ende will ich dir dafür danken mit meinem Lied und dir meine Versprechen Tag für Tag erfüllen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

