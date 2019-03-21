Gute Nachricht Bibel online lesen
Gute Nachricht Bibel
Alle Völker sollen Gott preisen!
1 Ein Lied, zu begleiten auf Saiteninstrumenten.
2 Gott, wende uns deine Liebe zu und segne uns blicke uns freundlich an!
3 Dann sehen die Menschen der ganzen Erde, wie du uns führst, und alle Nationen erkennen, wie du hilfst und befreist.
4 Gott, die Völker sollen dir danken, alle Völker sollen dich preisen!
5 Sie sollen vor Glück und Freude singen; denn du regierst sie alle gerecht, du lenkst alle Nationen auf der Erde.
6 Gott, die Völker sollen dir danken, alle Völker sollen dich preisen!
7 Die Erde hat gute Ernte gebracht; so segnet uns Gott, unser Gott!
8 Er segne uns und alle Welt soll ihn ehren!
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart