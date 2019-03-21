Psalmen, Kapitel 67

Psalm 67

Gute Nachricht Bibel

Alle Völker sollen Gott preisen!

1 Ein Lied, zu begleiten auf Saiteninstrumenten.

2 Gott, wende uns deine Liebe zu und segne uns blicke uns freundlich an!

3 Dann sehen die Menschen der ganzen Erde, wie du uns führst, und alle Nationen erkennen, wie du hilfst und befreist.

4 Gott, die Völker sollen dir danken, alle Völker sollen dich preisen!

5 Sie sollen vor Glück und Freude singen; denn du regierst sie alle gerecht, du lenkst alle Nationen auf der Erde.

6 Gott, die Völker sollen dir danken, alle Völker sollen dich preisen!

7 Die Erde hat gute Ernte gebracht; so segnet uns Gott, unser Gott!

8 Er segne uns und alle Welt soll ihn ehren!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

