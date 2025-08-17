Gute Nachricht Bibel online lesen
Warten auf Gott (Ps 40,14-18)
1 Ein Lied Davids, um sich bei Gott in Erinnerung zu bringen.
2 Gott, rette mich, komm, hilf mir bald!
3 Schimpf und Schande komme über sie, die mir nach dem Leben trachten! Zurückweichen sollen sie und zuschanden werden, die an meinem Unglück Freude haben!
4 Mit Schande beladen sollen sie abziehen, die hämisch rufen: »Da! Habt ihr’s gesehen?«
5 Doch alle, die deine Nähe suchen, sollen über dich jubeln und glücklich sein! Alle, die deine Hilfe begehren, sollen immer wieder rufen: »Gott ist groß!«
6 Ich bin arm und wehrlos; Gott, komm bald zu mir! Du bist mein Helfer und Befreier, HERR, lass mich nicht länger warten!
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart