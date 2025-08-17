Psalmen, Kapitel 82

Gericht über die Götter

1 Ein Lied Asafs. Gott steht auf in der Versammlung der Götter und zieht sie zur Rechenschaft:

2 »Wie lange wollt ihr noch das Recht verdrehen und für die Schuldigen Partei ergreifen?

3 Verteidigt die Armen und die Waisenkinder, verschafft Wehrlosen und Unterdrückten ihr Recht!

4 Befreit die Entrechteten und Schwachen, reißt sie aus den Klauen ihrer Unterdrücker!

5 Aber ihr seht nichts und ihr versteht nichts! Hilflos tappt ihr in der Dunkelheit umher und die Fundamente der Erde geraten ins Wanken.

6 Ich hatte zwar gesagt: ›Ihr seid Götter, meine Söhne seid ihr, Söhne des Höchsten!‹

7 Doch ihr werdet wie die Menschen sterben, wie unfähige Minister aus dem Amt gejagt!«

8 Greif ein, Gott, regiere die Welt; denn dir gehören alle Völker!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

