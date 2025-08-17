Gute Nachricht Bibel

Frieden für Gottes Volk

1 Ein Lied der Korachiter.

2 HERR, früher hast du gezeigt, dass du dein Land liebst, und hast für dein Volk alles wieder zum Guten gewendet.

3 Sein Unrecht hast du weggenommen und seine ganze Verfehlung zugedeckt.

4 Du hast deinen Zorn zurückgezogen und seine schreckliche Glut wieder abgewendet.

5 Gott, unser Retter, stell uns auch jetzt wieder her! Hör auf, uns zu zürnen!

6 Oder willst du für immer zornig auf uns sein? Soll dein Unwille nie zu Ende gehen?

7 Willst du uns nicht neu beleben, damit dein Volk sich über dich freut?

8 HERR, lass uns wieder deine Güte sehen! Komm uns zu Hilfe!

9 Ich horche auf das, was Gott, der HERR, sagt: Er spricht von Frieden für sein Volk, für alle, die zu ihm gehören; aber sie sollen ihre Torheit nicht wiederholen!

10 Seine Hilfe ist all denen nahe, die ihn ehren und ihm gehorchen; bald wohnt seine Herrlichkeit wieder in unserem Land.

11 Dann kommen Güte und Treue zusammen, Recht und Frieden küssen einander.

12 Die Treue sprießt aus der Erde hervor und das Recht blickt vom Himmel herab.

13 Der HERR selber gibt Gelingen und unser Land gibt reichen Ertrag.

14 Das Recht geht dem HERRN voraus und bereitet ihm den Weg.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart