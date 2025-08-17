Gute Nachricht Bibel

Hilferuf in großer Not

1 Ein Gebet Davids. HERR, ich bin arm und hilflos; höre mich und gib mir Antwort!

2 Bewahre mein Leben, ich gehöre doch zu dir! Hilf mir, ich bin doch dein Diener; du mein Gott, ich verlasse mich auf dich!

3 Den ganzen Tag schreie ich zu dir; hab Erbarmen mit mir, Herr!

4 Auf dich richte ich mein Herz und meinen Sinn; erfülle mich doch wieder mit Freude!

5 Herr, du bist freundlich und bereit, Schuld zu vergeben; voll Güte begegnest du allen, die zu dir beten.

6 Darum höre jetzt meine Bitte; HERR, achte auf meinen Hilferuf!

7 In meiner Not schreie ich zu dir; du wirst mir Antwort geben.

8 Herr, wer unter den Göttern ist wie du? Kein anderer kann deine Taten vollbringen!

9 Du hast alle Völker geschaffen. Sie werden kommen, sich vor dir niederwerfen und dir, Herr, ihre Huldigung darbringen.

10 Denn du bist groß und tust Wunder; nur du bist Gott, du ganz allein!

11 HERR, zeige mir den richtigen Weg, damit ich in Treue zu dir mein Leben führe! Lass es meine einzige Sorge sein, dich zu ehren und dir zu gehorchen!

12 Herr, mein Gott, von ganzem Herzen will ich dir danken und allezeit deinen Ruhm verkünden;

13 denn du bist überaus gut zu mir gewesen: Du hast mein Leben gerettet aus der untersten Totenwelt.

14 Gott, vermessene Leute greifen mich an, eine gewalttätige Bande will mir ans Leben, sie alle fragen nicht nach dir.

15 Aber du, Herr, du bist ein Gott voll Liebe und Erbarmen, du hast viel Geduld, deine Güte und Treue sind grenzenlos.

16 Darum wende dich mir zu, hab Erbarmen mit mir! Gib mir deine Kraft und deine Hilfe! Ich gehöre dir doch mit Leib und Leben!

17 Zeige mir, dass du es gut mit mir meinst! Alle, die mich hassen, werden sich schämen, wenn sie sehen, wie du mir hilfst und mich tröstest.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart