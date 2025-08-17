Gute Nachricht Bibel

Heimatrecht in Zion

1 Ein Lied der Korachiter. Der HERR hat seine Stadt gebaut, ihr Fundament ist sein heiliger Berg.

2 Er liebt die Zionsstadt mit ihren schönen Toren mehr als alle anderen Orte, in denen die Nachkommen Jakobs wohnen.

3 Was er von dir sagt, du Gottesstadt, macht deinen Ruhm noch größer:

4 »Ich rechne Ägypten und Babylon zu denen, die mich kennen und ehren; auch das Philisterland gehört dazu, ebenso Tyrus und Äthiopien, von denen man sagen kann: ›Dieser und jener ist dort zu Hause. ‹

5 Aber zu Zion wird man sagen: ›Jeder ist in dir zu Hause, denn Gott, der Höchste, hat dich errichtet. ‹«

6 Der HERR stellt eine Liste auf von Menschen aus allen Völkern und hinter jeden Namen schreibt er: »Dieser Mensch hat Heimatrecht in Zion. «

7 Alle tanzen vor Freude und singen: »Zion, in dir sind wir daheim!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart