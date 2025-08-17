Gute Nachricht Bibel

Unter Gottes Schutz

1 Wer unter dem Schutz des höchsten Gottes lebt, darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat.

2 Er sagt zum HERRN: »Du bist meine Zuflucht, bei dir bin ich sicher wie in einer Burg. Mein Gott, ich vertraue dir!«

3 Du kannst dich darauf verlassen: Der HERR wird dich retten vor den Fallen, die man dir stellt, vor Verrat und Verleumdung.

4 Er breitet seine Flügel über dich, ganz nahe bei ihm bist du geborgen. Wie Schild und Schutzwall deckt dich seine Treue.

5 Du musst keine Angst mehr haben vor Gefahren und Schrecken bei Nacht, auch nicht vor Überfällen bei Tag,

6 vor der Seuche, die im Dunkeln zuschlägt, oder dem Fieber, das am Mittag wütet.

7 Auch wenn tausend neben dir sterben und zehntausend rings um dich fallen – dich selber wird es nicht treffen.

8 Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott alle straft, die ihn missachten.

9 Du sagst: »Der HERR ist meine Zuflucht. « Beim höchsten Gott hast du Schutz gefunden.

10 Darum wird dir nichts Böses geschehen, kein Unheil darf dein Haus bedrohen.

11 Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst.

12 Sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht über Steine stolperst.

13 Löwen und Schlangen können dir nicht schaden, du wirst sie alle niedertreten.

14 Gott selber sagt: »Er hängt an mir mit ganzer Liebe, darum werde ich ihn bewahren. Weil er mich kennt und ehrt, werde ich ihn in Sicherheit bringen.

15 Wenn er mich ruft, dann antworte ich. Wenn er in Not ist, bin ich bei ihm; ich hole ihn heraus und bringe ihn zu Ehren.

16 Ich gebe ihm ein langes, erfülltes Leben; er wird die Hilfe erfahren, auf die er wartet. «

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart