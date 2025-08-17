Gute Nachricht Bibel

Der König der Welt

1 Der HERR ist König! Hoheit umhüllt ihn wie ein Mantel, Macht umgibt ihn wie ein Gürtel. Die Erde ist fest gegründet, sie stürzt nicht zusammen.

2 HERR, seit undenklichen Zeiten steht dein Thron, von allem Anfang an warst du da.

3 Das Meer tobte, es tobte und toste mit Gebrüll – und immer noch möchte es toben, das Meer!

4 Mächtig ist das Brüllen des Meeres, mächtiger noch sind seine Wellen, doch am mächtigsten, HERR im Himmel, bist du!

5 Deine Weisungen verdienen Vertrauen und deinen Tempel soll jeder achten, ihn anerkennen als heiligen Ort für alle kommenden Zeiten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart