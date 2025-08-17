Gute Nachricht Bibel

Der König der Erde und sein Volk

1 Der HERR ist König! Jubeln soll die ganze Erde, freuen sollen sich die fernsten Länder!

2 Dichtes Wolkendunkel umgibt den HERRN; sein Thron ist gegründet auf Recht und Gerechtigkeit.

3 Feuer läuft vor ihm her und verzehrt alle seine Feinde.

4 Seine Blitze erhellen die ganze Welt, die Erde sieht es und zittert.

5 Die Berge zerfließen wie Wachs vor dem HERRN, dem Herrscher der ganzen Erde.

6 Der Himmel bezeugt seine Treue und alle Völker sehen seine Herrlichkeit.

7 Alle, die Götterbilder anbeten und mit ihren toten Götzen prahlen, werden zuschanden und müssen sich schämen; denn alle Götter werfen sich nieder vor dem HERRN.

8 Die Zionsstadt hört es voll Freude, alle Städte in Juda jubeln, weil du, HERR, den Sieg errungen hast.

9 HERR, du bist der Höchste in der Welt, himmelhoch stehst du über allen Göttern!

10 Ihr, die ihr den HERRN liebt, hasst alles Böse! Ihr gehört zu ihm, darum bewahrt er euer Leben; er befreit euch aus der Gewalt der Verbrecher.

11 Bald geht die Sonne auf für alle, die ihm die Treue halten und ihm mit redlichem Herzen folgen; dann werden sie voller Freude sein!

12 Freut euch über den HERRN, ihr, die ihr treu auf seiner Seite steht! Dankt ihm und denkt daran, dass er heilig ist!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart