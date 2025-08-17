Psalmen, Kapitel 98

Psalm 98

Gute Nachricht Bibel online lesen

Gute Nachricht Bibel

Der Retter Israels, der Herrscher der Welt

1 Ein Lied. Singt dem HERRN ein neues Lied! Er hat Wunder für uns vollbracht: Durch seine große göttliche Macht hat er den Sieg errungen.

2 So hat er den Beweis erbracht, dass er rettet. Allen Völkern hat er gezeigt: Auf ihn ist Verlass!

3 Er hat sein Versprechen eingelöst und hat Israel Güte und Treue erwiesen. Bis ans Ende der Erde ist es nun bekannt, dass unser Gott uns befreit hat.

4 Jubelt dem HERRN zu, ihr Bewohner der Erde! Jauchzt vor Freude, preist ihn mit Gesang!

5 Singt ihm Lieder zur Harfe, lasst den Lobpreis ertönen zum Saitenspiel!

6 Lasst Trompeten und Hörner erschallen, jauchzt vor dem HERRN, dem Herrscher der Welt!

7 Das Meer soll brausen mit allem, was darin lebt; die Erde soll jubeln mit allen, die darauf wohnen;

8 die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge vor Freude singen!

9 Denn der HERR kommt; er kommt und sorgt für Recht auf der Erde. Er regiert die Völker in allen Ländern als gerechter, unparteiischer Richter.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

