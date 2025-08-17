Psalmen, Kapitel 99

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Gute Nachricht Bibel
  4. Psalmen
  5. Kapitel 99

Psalm 99

Gute Nachricht Bibel online lesen

Gute Nachricht Bibel

Gott, der König auf dem Zionsberg

1 Der HERR ist König! Über den Kerubim ist sein Thron; die Völker zittern und die Erde bebt.

2 Der HERR ist mächtig in der Zionsstadt, ein gewaltiger Herrscher über alle Völker.

3 Sie alle sollen dich preisen, dich, den großen, Ehrfurcht gebietenden Gott! Heilig bist du!

4 Dir, dem König, gehört die Macht und du kümmerst dich um das Recht. Du hast die Regeln für unser Leben aufgestellt, in Israel Recht und Ordnung festgelegt.

5 Rühmt den HERRN, unseren Gott! Werft euch nieder vor seinem Thron! Heilig ist er!

6 Mose und Aaron waren seine Priester, auch Samuel war unter denen, die zu ihm rufen; sie beteten zu ihm und er gab ihnen Antwort.

7 Er sprach zu ihnen aus der Wolkensäule und sie hüteten die Mahnungen und Gebote, die er ihnen anvertraute.

8 HERR, unser Gott, du hast ihre Bitten erhört: Du hast deinem Volk die Schuld vergeben, doch die Folgen seiner Taten musste es tragen.

9 Rühmt den HERRN, unseren Gott! Werft euch nieder vor seinem heiligen Berg! Der HERR, unser Gott, ist heilig!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

