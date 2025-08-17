Gute Nachricht Bibel

Gott, der König auf dem Zionsberg

1 Der HERR ist König! Über den Kerubim ist sein Thron; die Völker zittern und die Erde bebt.

2 Der HERR ist mächtig in der Zionsstadt, ein gewaltiger Herrscher über alle Völker.

3 Sie alle sollen dich preisen, dich, den großen, Ehrfurcht gebietenden Gott! Heilig bist du!

4 Dir, dem König, gehört die Macht und du kümmerst dich um das Recht. Du hast die Regeln für unser Leben aufgestellt, in Israel Recht und Ordnung festgelegt.

5 Rühmt den HERRN, unseren Gott! Werft euch nieder vor seinem Thron! Heilig ist er!

6 Mose und Aaron waren seine Priester, auch Samuel war unter denen, die zu ihm rufen; sie beteten zu ihm und er gab ihnen Antwort.

7 Er sprach zu ihnen aus der Wolkensäule und sie hüteten die Mahnungen und Gebote, die er ihnen anvertraute.

8 HERR, unser Gott, du hast ihre Bitten erhört: Du hast deinem Volk die Schuld vergeben, doch die Folgen seiner Taten musste es tragen.

9 Rühmt den HERRN, unseren Gott! Werft euch nieder vor seinem heiligen Berg! Der HERR, unser Gott, ist heilig!

