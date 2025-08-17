Gute Nachricht Bibel

DIE ERSTE SAMMLUNG VON RATSCHLÄGEN SALOMOS (10,1–22,16)

1a Die folgenden Sprüche sind von Salomo:

Wohlstand kommt durch Gottes Segen

1b Ein kluger Sohn ist Vaters Glück, doch ein dummer ist Mutters Kummer.

2 Durch Unrecht reich werden bringt keinen Nutzen, aber Gott gehorchen rettet vom Tod.

3 Der HERR lässt niemand verhungern, der nach ihm fragt; aber wer ihn missachtet, dessen Gier bleibt ungestillt.

4 Untätige Hände bringen Armut, fleißige Hände Reichtum.

5 Wer gescheit ist, erntet, wenn das Korn reif ist; wer die Erntezeit verschläft, verdient Verachtung.

6 Wer das Rechte tut, empfängt Segen; wer das Schlechte tut, hinter dessen Worten versteckt sich seine Gewalttätigkeit.

7 An einen guten Menschen erinnert man sich in Dankbarkeit, von einem schlechten vergisst man sogar den Namen.

8 Ein weiser Mensch nimmt Weisungen an, ein uneinsichtiger Schwätzer rennt in sein Verderben.

9 Wer geradlinig lebt, lebt ohne Angst; wer krumme Wege geht, wird irgendwann ertappt.

10 Wer jemand mit den Augen zuzwinkert, will andere in Schwierigkeiten bringen; aber ein uneinsichtiger Schwätzer bringt sich selbst ins Verderben.

11 Wer redlich ist, dessen Mund ist eine Quelle des Lebens; wer es unredlich meint, hinter dessen Worten versteckt sich seine Gewalttätigkeit.

12 Hass sucht Streit, Liebe sucht Verständigung.

13 Von den Lippen des Verständigen hört man kluge Worte, aber auf den Rücken des Unverständigen gehört der Stock.

14 Weise reden nicht von ihrem Wissen, aber Unverständige reden plötzliches Unheil herbei.

15 Für den Reichen ist sein Vermögen eine sichere Burg, für die Armen ist ihre Armut der sichere Untergang.

16 Wer das Rechte tut, gewinnt Lebensglück; wer das Schlechte tut, verspielt es durch eigene Schuld.

17 Wenn du dich willig ermahnen lässt, gehst du den Weg zum Leben; wenn du keine Warnung hören willst, gehst du in die Irre.

18 Wer Hass geheim halten will, muss lügen; wer alles ausposaunt, muss verrückt sein!

19 Ein Mensch, der viel redet, versündigt sich leicht; wer seine Zunge im Zaum hält, zeigt Verstand.

20 Was ein redlicher Mensch sagt, ist wertvoll wie reinstes Silber; was sich ein unredlicher ausdenkt, ist völlig wertlos.

21 Menschen, die nach Gott fragen, erhalten mit ihren Worten viele am Leben; aber unverbesserliche Narren sterben aus Mangel an Verstand.

22 Wohlstand kommt durch Gottes Segen, eigene Mühe macht ihn nicht größer.

23 Für Unverständige ist es ein Vergnügen, Schandtaten zu verüben; Verständige haben ihre Freude daran, sich mit der Weisheit zu befassen.

24 Einem bösen Menschen stößt zu, was er befürchtet; ein guter bekommt, was er wünscht.

25 Wenn der Sturm vorüber ist, sind die Unheilstifter nicht mehr da; aber wer das Rechte tut, steht immer auf festem Grund.

26 Wie Essig für die Zähne und Rauch für die Augen, so ist ein Faulpelz für seinen Arbeitgeber.

27 Wer den HERRN ernst nimmt, vermehrt die eigenen Lebensjahre; wer ihn missachtet, verkürzt sie.

28 Den Redlichen erwartet Freude; der Unredliche hat nichts Gutes zu erwarten.

29 Wer sich an den HERRN hält, hat in ihm eine feste Burg; aber allen, die Unrecht tun, bringt er den Untergang.

30 Der Rechtschaffene bleibt für immer fest gegründet; für die Unheilstifter ist kein Platz im Land.

31 Aus dem Mund eines redlichen Menschen kommen Worte der Weisheit; aber eine lügnerische Zunge wird abgeschnitten.

32 Die Worte eines guten Menschen tun wohl; was die Unheilstifter sagen, tut weh.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart