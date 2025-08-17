Gute Nachricht Bibel

Das Menschenherz macht Pläne

1 Ein Mensch denkt sich manches aus, aber das letzte Wort dazu spricht der HERR.

2 Der Mensch hält alles, was er tut, für richtig; der HERR aber prüft die Beweggründe.

3 Lass den HERRN über dein Tun entscheiden, dann werden sich deine Pläne erfüllen!

4 Der HERR hat alles auf ein Ziel hin geschaffen, so auch die Bösen für den Tag ihrer Bestrafung.

5 Hochmütige kann der HERR nicht ausstehen; verlass dich darauf: Sie werden ihrer Strafe nicht entgehen.

6 Wenn ein Mensch treu zu Gott hält und das Gute tut, wird ihm die Schuld vergeben. Alle, die den HERRN ernst nehmen, entgehen dem Unheil.

7 Wenn der HERR mit deinem Tun einverstanden ist, dann macht er sogar deine Feinde bereit, mit dir Frieden zu schließen.

8 Lieber wenig, aber ehrlich verdient als ein großer Gewinn aus unlauteren Geschäften.

9 Das Menschenherz macht Pläne – ob sie ausgeführt werden, liegt beim HERRN.

10 Der König spricht an der Stelle Gottes; darum irrt er sich nicht, wenn er Recht spricht.

11 Der HERR will, dass die Waage stimmt; er selbst hat die Gewichte festgelegt.

12 Könige hassen es, wenn Unrecht geschieht; denn durch Recht wird ihre Herrschaft gefestigt.

13 Könige haben Gefallen an ehrlicher Rede; sie lieben es, wenn jemand die Wahrheit sagt.

14 Der Zorn des Königs ist ein Vorbote des Todes; ein kluger Mensch tut alles, um ihn zu besänftigen.

15 Ein huldvolles Lächeln auf dem Gesicht des Königs bedeutet Leben; seine Gunst gleicht einer Wolke, die erquickenden Regen bringt.

16 Weisheit und Einsicht zu erlangen ist unendlich viel wertvoller als Silber und Gold.

17 Der Weg redlicher Menschen führt am Unglück vorbei. Darum: Wer sein Leben bewahren will, achtet auf seinen Weg.

18 Auf Stolz folgt Sturz, nach Übermut kommt Untergang.

19 Bescheiden sein und zu den Armen gehören ist besser, als mit Vermessenen Beute zu teilen.

20 Wer befolgt, was er gelernt hat, hat Erfolg, und wer dem HERRN vertraut, findet bleibendes Glück.

21 Ein weiser Mensch steht in hohem Ansehen; und je besser er redet, desto leichter überzeugt er.

22 Einsicht schenkt denen, die sie haben, das Leben. Dummköpfe werden durch ihre eigene Dummheit bestraft.

23 Ein Weiser redet mit Verstand; deshalb überzeugen seine Worte.

24 Freundliche Worte sind wie Honig: süß für den Gaumen und gesund für den ganzen Körper.

25 Der Weg, den du für den richtigen hältst, führt dich am Ende vielleicht in den Tod.

26 Der Hunger eines Arbeiters arbeitet für ihn; sein leerer Magen spornt ihn an.

27 Ein nichtsnutziger Mensch gräbt Unheil aus; seine Worte sind zerstörerisch wie ein Feuer.

28 Ein heimtückischer Mensch sät überall Streit und ein Verleumder bringt Freunde auseinander.

29 Ein verbrecherischer Mensch stiftet seinen Freund zu Verbrechen an und führt ihn auf einen todbringenden Weg.

30 Wer mit den Augen zwinkert, führt Böses im Schilde; und wer hämisch grinst, hat es schon vollbracht.

31 Weißes Haar ist ein ehrenvoller Schmuck; denn langes Leben ist der Lohn für Menschen, die Gott die Treue halten.

32 Geduld bringt weiter als Heldentum; sich beherrschen ist besser als Städte erobern.

33 Menschen werfen das Los; aber wie es fällt, entscheidet immer der HERR.

