Gute Nachricht Bibel

Die Zunge hat Macht über Leben und Tod

1 Der Eigenbrötler tut nur, was ihm in seinen Kram passt; heftig wehrt er sich gegen jede bessere Einsicht.

2 Für einen Dummkopf ist es unwichtig, ob er von einer Sache etwas versteht; er will nur überall seine Meinung sagen.

3 Mit der Schuld kommt die Schande; du verlierst deine Ehre und bekommst dafür Hohn.

4 Tief wie das Meer sind die Worte eines weisen Menschen, unerschöpflich wie ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit.

5 Es ist nicht recht, den Schuldigen zu begünstigen und dem Schuldlosen sein Recht zu verweigern.

6 Was ein Dummkopf sagt, führt zu Streit, und jedes seiner Worte schreit nach Schlägen.

7 Die Worte eines unverbesserlichen Narren sind sein Untergang; was er sagt, wird ihm selber zur tödlichen Falle.

8 Verleumdungen verschlingt man wie Leckerbissen und behält sie für immer tief im Gedächtnis.

9 Der nachlässige Arbeiter und der mutwillige Zerstörer sind Brüder.

10 Der Name des HERRN ist ein starker Turm; wer das Rechte tut, findet bei ihm sichere Zuflucht.

11 Der Reiche hält sein Vermögen für eine Festung; in seiner Einbildung erscheint es ihm wie eine hohe Mauer.

12 Wer hoch hinaus will, stürzt ab; Bescheidenheit bringt Ansehen.

13 Ein Mensch, der antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seinen Unverstand und wird nicht ernst genommen.

14 Der Wille zum Leben unterwirft sich die Krankheit. Doch wie willst du mit einem zerbrochenen Willen leben?

15 Ein kluger Mensch spitzt ständig die Ohren, um noch mehr zu lernen.

16 Geschenke öffnen manche Türen, sie verschaffen dir Zutritt zu einflussreichen Leuten.

17 Wer bei einer Streitsache zuerst spricht, scheint recht zu haben. Doch dann kommt sein Gegner und stellt alles infrage.

18 Das Los kann zwischen Prozessgegnern entscheiden und ihrem Streit ein Ende machen.

19 Ein gekränkter Bruder ist unzugänglicher als eine Festung; Zerwürfnisse sind wie starke Riegel am Eingang der Burg.

20 Was einer mit seinen Worten erreicht, entscheidet über seine Zufriedenheit.

21 Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wenn du an der Sprache Freude hast, kannst du viel durch sie erreichen.

22 Wer eine Frau gefunden hat, hat das Glück gefunden; der HERR meint es gut mit ihm.

23 Der Arme bittet höflich und bescheiden, der Reiche antwortet abweisend und barsch.

24 Sogenannte Freunde können dich ruinieren; aber ein echter Freund hält fester zu dir als ein Bruder.

