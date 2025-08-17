Gute Nachricht Bibel

Die Weisheit: ein Schatz und ein Schutz

1 Mein Sohn, nimm meine Worte in dich auf! Verwahre sie wie einen Schatz.

2 Verschließ die Ohren nicht für die Lehren der Weisheit und bemühe dich, alles zu verstehen!

3 Rufe Verstand und Einsicht zu Hilfe!

4 Suche nach der Weisheit wie nach Silber, wie nach vergrabenen Schätzen.

5 Wenn du das alles tust, wirst du auch lernen, den HERRN zu erkennen und ihn ernst zu nehmen.

6 Der HERR ist es, der Weisheit gibt, von ihm kommen Wissen und Verständnis.

7 Menschen, die ihm mit redlichem Herzen folgen, finden bei ihm Schutz und Hilfe.

8 Er bewahrt alle, die auf dem rechten Weg bleiben und ihm die Treue halten.

9 Wenn du auf mich hörst, wirst du erkennen, was vor Gott recht und gut und geradlinig ist. Dann wirst du ein Leben führen können, das er gutheißt.

10 Du erlangst Weisheit und Erfahrung und hast deine Freude daran.

11 Einsicht und Besonnenheit beschützen dich,

12 sie bewahren dich davor, etwas Falsches zu tun. Sie halten dich fern von denen, die die Wahrheit verdrehen,

13 die den geraden Weg verlassen haben und auf finsteren Abwegen sind.

14 Es macht ihnen Spaß, Unrecht zu tun, über die schlimmsten Verirrungen anderer freuen sie sich.

15 Unzuverlässige Menschen sind sie, denen niemand trauen kann.

16 Einsicht und Besonnenheit helfen dir auch, der fremden Frau zu widerstehen, die dich mit ihren schmeichelnden Worten verführen will.

17 Ihren eigenen Mann hat sie verlassen und damit auch Gott die Treue gebrochen.

18 Wer zu ihr geht, der geht in den Tod; denn von ihrem Haus führt der Weg steil hinunter in die Totenwelt.

19 Wer sie aufsucht, kommt nicht mehr zurück; denn von ihrem Haus führt kein Weg zum Leben.

20 In jeder Hinsicht helfen dir Einsicht und Besonnenheit, dein Leben so zu führen, wie Menschen es tun, die Gott die Treue halten.

21 Redliche, rechtschaffene Menschen dürfen im Land bleiben und darin wohnen.

22 Die Treulosen aber, die nicht nach Gott fragen, werden weggefegt und ausgerottet.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart