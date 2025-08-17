Gute Nachricht Bibel

Weisheit – der beste Erwerb

1 Ihr jungen Leute, hört auf das, was ich wie ein Vater zu euch sage. Achtet darauf, damit ihr verständig werdet!

2 Es ist etwas Gutes, was ich euch beibringen will; deshalb schiebt es nicht von euch weg!

3 Als ich noch ein kleiner Junge war, zärtlich geliebt von meiner Mutter wie ein einziges Kind, da hat mein Vater mich schon unterwiesen.

4 Er sagte zu mir: »Präge dir meine Worte ein, vergiss sie nicht! Wenn du tust, was ich dir sage, wirst du leben.

5 Erwirb Weisheit und Einsicht! Vergiss meine Worte nicht, sondern richte dich nach ihnen!

6 Trenne dich nie von der Weisheit, sie wird dich beschützen. Liebe sie, dann lebst du in Sicherheit.

7 Weisheit ist das Allerwichtigste; darum gib notfalls alles hin, um sie zu erwerben.

8 Halte sie in Ehren, dann wird sie dich zu Ehren bringen. Wende ihr deine Liebe zu, und sie wird dir Ansehen verschaffen.

9 Sie wird ein Schmuck für dich sein, genauso wie ein prächtiger Kranz auf deinem Kopf. «

Weisheit – der sicherste Weg

10 Mein Sohn, achte genau auf das, was ich dir sage. Dadurch verlängerst du dein Leben.

11 Ich will dich auf den Weg der Weisheit und Lebensklugheit bringen; es ist ein gerader Weg.

12 Wenn du diesen Weg gehst, wird kein Hindernis deinen Schritt hemmen; selbst wenn du läufst, wirst du nicht stolpern.

13 Bleibe bei dem, was du gelernt hast, verleugne es nicht! Halte an den Lehren der Weisheit fest, dein Leben hängt davon ab!

14 Richte dich nicht nach dem Vorbild gewissenloser Menschen, folge nicht dem Beispiel der Unheilstifter!

15 Hab nichts mit ihnen zu tun, geh nicht auf ihren Wegen! Wende dich vom Unrecht ab, lass dich nicht darauf ein!

16 Schlechte Menschen können nicht einschlafen, wenn sie nicht vorher etwas angestellt haben. Sie finden erst Ruhe, wenn sie jemand zu Schaden gebracht haben.

17 Unrecht ist ihr tägliches Brot und Gewalttätigkeit der Wein, an dem sie sich berauschen.

18 Das Leben der Menschen, die auf Gott hören, gleicht dem Sonnenaufgang: Es wird heller und heller, bis es völlig Tag geworden ist.

19 Aber das Leben derer, die Gott missachten, ist wie die finstere Nacht: Sie kommen zu Fall und wissen nicht, worüber sie gestolpert sind.

Weisheit – Hilfe zum Leben

20 Mein Sohn, hör mir gut zu, achte auf meine Worte!

21 Präge sie dir ein, damit du sie in Herz und Sinn behältst und nie verlierst.

22 Sie erhalten den Menschen, der sie befolgt, bei Leben und Gesundheit.

23 Mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben.

24 Lass deinen Mund keine Unwahrheit aussprechen; über deine Lippen soll keine Verleumdung oder Täuschung kommen.

25 Lass deine Augen geradeaus schauen, richte deine Blicke genau auf deinen Weg!

26 Überlege, was du tun willst, und dann tu es entschlossen!

27 Lass dich von der richtigen Entscheidung nicht abbringen, damit deine Füße nicht auf Abwege geraten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart