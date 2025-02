1. Chronik 11

Lutherbibel

1 Und ganz Israel sammelte sich bei David in Hebron und sprach: Siehe, wir sind dein Fleisch und Bein.

3 Und alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron. Und David schloss einen Bund mit ihnen in Hebron vor dem Herrn. Und sie salbten David zum König über Israel nach dem Wort des Herrn durch Samuel.

8 Und er baute die Stadt ringsum, vom Millo an rundumher. Joab aber stellte die übrige Stadt wieder her.

9 Und David nahm immer mehr zu an Macht, und der Herr Zebaoth war mit ihm.

10 Dies sind die Obersten der Helden Davids, die sich treu zu ihm hielten in seinem Königtum mit ganz Israel, dass man ihn zum König machte nach dem Wort des Herrn über Israel.

13 Dieser war mit David in Pas-Dammim, als die Philister sich dort zum Kampf versammelt hatten. Dort war ein Stück Acker mit Gerste. Und das Volk floh vor den Philistern.

15 Und drei aus den dreißig Helden zogen hinab zum Felsen zu David in die Höhle Adullam. Aber das Lager der Philister lag in der Ebene Refaïm.

16 David aber war in der Bergfeste; und die Wache der Philister war damals in Bethlehem.

17 Und David gelüstete es, und er sprach: Wer will mir Wasser zu trinken geben aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem?