1. Chronik 14

Lutherbibel

9 Und die Philister kamen und ließen sich nieder in der Ebene Refaïm.

10 David aber befragte Gott und sprach: Soll ich hinaufziehen gegen die Philister und willst du sie in meine Hand geben? Der Herr sprach zu ihm: Zieh hinauf! Ich will sie in deine Hände geben.