1. Chronik 23

Lutherbibel

28 sondern sie sollten stehen an der Seite der Söhne Aaron zum Dienst im Hause des Herrn in den Vorhöfen und Kammern und zur Reinigung alles Heiligen und zu allem Dienst im Hause Gottes,

30 Und an jedem Morgen sollten sie stehen, zu danken und zu loben den Herrn, und ebenso an jedem Abend,

32 so sollten sie den Dienst versehen an der Stiftshütte, am Heiligtum sowie an den Söhnen Aaron, ihren Brüdern, damit zu dienen im Hause des Herrn.