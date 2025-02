1. Könige 9

Lutherbibel

1 Und als Salomo das Haus des Herrn gebaut hatte und das Haus des Königs und alles, was er zu machen gewünscht hatte,

2 erschien ihm der Herr zum zweiten Mal, wie er ihm erschienen war in Gibeon.

4 Und du, wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, mit rechtschaffenem Herzen und aufrichtig, dass du alles tust, was ich dir geboten habe, und meine Gebote und meine Rechte hältst,

5 so will ich bestätigen den Thron deines Königtums über Israel ewiglich, wie ich deinem Vater David zugesagt habe: Es soll dir nicht fehlen an einem Mann auf dem Thron Israels.