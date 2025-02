1. Makkabäer 7

Lutherbibel

1 Im 151. Jahr floh Demetrius, der Sohn des Seleukus, aus Rom und kam mit einem kleinen Gefolge in eine Stadt am Meer und regierte dort als König.

32 Da verlor Nikanor an die fünftausend Mann, und sein Heer musste in die Davidstadt fliehen.

35 und schwor voller Zorn einen Eid: Werden mir Judas und sein Heer nicht ausgeliefert, so will ich Feuer an dieses Haus legen, sobald ich wohlbehalten zurückgekommen bin. Und er zog weg in heftigem Zorn.