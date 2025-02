Lutherbibel

1 So zog Abram herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot mit ihm ins Südland.

4 eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an.

9 Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir! Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken.