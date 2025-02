2. Chronik 12

Lutherbibel

4 Und er nahm die festen Städte ein, die in Juda waren, und kam bis vor Jerusalem.

5 Da kam der Prophet Schemaja zu Rehabeam und zu den Obersten Judas, die sich in Jerusalem aus Furcht vor Schischak versammelt hatten, und sprach zu ihnen: So spricht der Herr: Ihr habt mich verlassen; darum habe ich euch auch verlassen und in Schischaks Hand gegeben.