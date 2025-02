Lutherbibel

4 Und er machte am Altar ein Gitterwerk aus Bronze wie ein Netz unter der Einfassung des Altars, von unten her bis zur halben Höhe des Altars

5 und goss vier Ringe an die vier Enden des bronzenen Gitters für die Stangen.

7 und tat sie in die Ringe an den Seiten des Altars, dass man ihn damit trüge. Und er machte ihn so, dass er inwendig hohl war.