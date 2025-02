Lutherbibel

Die Nachkommen Aarons. Aufgaben der Leviten

1 Dies ist das Geschlecht Aarons und Moses zu der Zeit, da der Herr mit Mose redete auf dem Berge Sinai.

2 Und dies sind die Namen der Söhne Aarons: der Erstgeborene Nadab, danach Abihu, Eleasar und Itamar.

3 Das sind die Namen der Söhne Aarons, die zu Priestern gesalbt waren und denen man die Hände füllte zum Priestertum.

4 Aber Nadab und Abihu starben vor dem Herrn, als sie fremdes Feuer opferten vor dem Herrn in der Wüste Sinai, und sie hatten keine Söhne. Eleasar aber und Itamar versahen Priesterdienst unter ihrem Vater Aaron.

5 Und der Herr redete mit Mose und sprach:

6 Bringe den Stamm Levi herzu und stelle sie vor den Priester Aaron, dass sie ihm dienen.

7 Sie sollen Sorge tragen für ihn und für die ganze Gemeinde vor der Stiftshütte und so ihren Dienst für die Wohnung versehen

8 und sollen alles Gerät der Stiftshütte in ihre Obhut nehmen und Sorge für die Israeliten tragen und ihren Dienst für die Wohnung versehen.

9 Und du sollst Aaron und seinen Söhnen die Leviten übergeben als Gabe der Israeliten.

10 Aaron aber und seine Söhne sollst du bestellen, dass sie auf ihr Priesteramt achthaben. Wenn ein Fremder sich naht, so soll er sterben.

11 Und der Herr redete mit Mose und sprach:

12 Siehe, ich habe die Leviten genommen aus den Israeliten statt aller Erstgeburt, die den Mutterschoß durchbricht in Israel, sodass die Leviten mir gehören sollen.

13 Denn die Erstgeburten sind mein. An dem Tage, da ich alle Erstgeburt schlug in Ägyptenland, da heiligte ich mir alle Erstgeburt in Israel, Mensch und Vieh, dass sie mir gehören sollen. Ich bin der Herr.

Die Geschlechter der Leviten und ihr Dienst

14 Und der Herr redete mit Mose in der Wüste Sinai und sprach:

15 Zähle die Söhne Levi nach ihren Sippen und Geschlechtern, alles, was männlich ist, einen Monat alt und darüber.

16 Also zählte sie Mose nach dem Wort des Herrn, wie er ihm geboten hatte.

17 Und dies waren die Söhne Levis mit Namen: Gerschon, Kehat und Merari.

18 Die Namen aber der Söhne Gerschons nach ihren Geschlechtern waren: Libni und Schimi.

19 Die Söhne Kehats nach ihren Geschlechtern waren: Amram, Jizhar, Hebron und Usiël.

20 Die Söhne Meraris nach ihren Geschlechtern waren: Machli und Muschi. Das sind die Geschlechter Levis nach ihren Sippen.

21 Dies sind die Geschlechter von Gerschon: die Libniter und die Schimiter.

22 Ihre Zahl war 7500, alles, was männlich war, einen Monat alt und darüber.

23 Und die Geschlechter der Gerschoniter sollen sich lagern hinter der Wohnung nach Westen.

24 Ihr Fürst sei Eljasaf, der Sohn Laëls.

25 Und sie sollen an der Stiftshütte in Obhut nehmen die Wohnung und das Zelt und seine Decken und den Vorhang in dem Eingang der Stiftshütte,

26 die Umhänge am Vorhof und den Vorhang in der Tür des Vorhofs, der die Wohnung und den Altar umgibt, und ihre Seile und was sonst zu ihrem Dienst gehört.

27 Dies sind die Geschlechter von Kehat: die Amramiter, die Jizhariter, die Hebroniter und die Usiëliter,

28 alles, was männlich war, einen Monat alt und darüber, an Zahl 8600, die für das Heiligtum Sorge tragen.

29 Die Geschlechter der Söhne Kehat sollen sich lagern an der Seite der Wohnung nach Süden.

30 Ihr Fürst sei Elizafan, der Sohn Usiëls.

31 Und sie sollen in Obhut nehmen die Lade, den Tisch, den Leuchter, die Altäre und alle Geräte des Heiligtums, an denen sie dienen, und den Vorhang und was sonst zu ihrem Dienst gehört.

32 Aber der Fürst über alle Fürsten der Leviten soll Eleasar sein, der Sohn Aarons, des Priesters, zur Aufsicht über die, welche den Dienst am Heiligtum versehen.

33 Dies sind die Geschlechter Meraris: die Machliter und die Muschiter,

34 die an Zahl waren 6200, alles, was männlich war, einen Monat alt und darüber.

35 Ihr Fürst sei Zuriël, der Sohn Abihajils. Sie sollen sich lagern an der Seite der Wohnung nach Norden.

36 Und ihr Amt soll sein, in Obhut zu nehmen die Bretter und Riegel und Säulen und Füße der Wohnung und alle ihre Geräte und was sonst zu ihrem Dienst gehört,

37 dazu die Säulen um den Vorhof mit ihren Füßen und Pflöcken und Seilen.

38 Aber vor der Wohnung, vor der Stiftshütte, nach Osten sollen sich lagern Mose und Aaron und seine Söhne, dass sie auf das Heiligtum achthaben für die Israeliten. Wenn sich ein Fremder naht, so soll er sterben.

39 Alle Leviten zusammen, die Mose mit Aaron zählte nach ihren Geschlechtern nach dem Wort des Herrn, alles, was männlich war, einen Monat alt und darüber, waren 22000.

Die Auslösung der Erstgeburt

40 Und der Herr sprach zu Mose: Zähle alle Erstgeburt, was männlich ist unter den Israeliten, einen Monat alt und darüber, und nimm die Zahl ihrer Namen auf.

41 Und du sollst mir die Leviten geben – denn ich bin der Herr – statt aller Erstgeburt der Israeliten und das Vieh der Leviten statt aller Erstgeburt unter dem Vieh der Israeliten.

42 Und Mose zählte, wie ihm der Herr geboten hatte, alle Erstgeburt unter den Israeliten,

43 und die Zahl der Namen aller männlichen Erstgeburt, einen Monat alt und darüber, betrug 22273.

44 Und der Herr redete mit Mose und sprach:

45 Nimm die Leviten statt aller Erstgeburt unter den Israeliten und das Vieh der Leviten statt ihres Viehs, dass die Leviten mir gehören sollen. Ich bin der Herr.

46 Aber als Lösegeld für die 273 Erstgeburten der Israeliten, die die Zahl der Leviten übersteigen,

47 sollst du fünf Schekel Silber erheben für jeden Kopf. Nach dem Gewicht, wie es am Heiligtum gilt, sollst du sie erheben, der Schekel zu zwanzig Gramm.

48 Und du sollst das Silber für die, welche überzählig sind unter ihnen, Aaron und seinen Söhnen als Lösegeld geben.

49 Da nahm Mose das Lösegeld von denen, die die Zahl der Leviten überstiegen.

50 Von den Erstgeborenen der Israeliten nahm er 1365 Schekel Silber nach dem Gewicht, wie es am Heiligtum gilt,

51 und gab’s Aaron und seinen Söhnen nach dem Wort des Herrn, wie der Herr es Mose geboten hatte.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart